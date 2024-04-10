Скандал в Лондоне: Тухель заявил, что судья видел игру рукой, но отказался назначить пенальти

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель на пресс-конференции после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2) сообщил, что судья Гленн Нюберг видел нарушение правил игроками лондонской команды, но не наказал их 11-метровым ударом.