Скандал в Лондоне: Тухель заявил, что судья видел игру рукой, но отказался назначить пенальти

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель на пресс-конференции после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:2) сообщил, что судья Гленн Нюберг видел нарушение правил игроками лондонской команды, но не наказал их 11-метровым ударом.
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