Свой первый день рождения отмечает благотворительный проект «Животные города_В»

Городскому проекту «Животные города_В» исполняется ровно один год. За время его работы удалось достичь видимых результатов в различных сферах, связанных с отловом бездомных собак, изменением законодательства, благоустройством территорий для животных, привлечением школьников к деятельности проекта и другими инициативами.