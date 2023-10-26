Свой первый день рождения отмечает благотворительный проект «Животные города_В»

Городскому проекту «Животные города_В» исполняется ровно один год. За время его работы удалось достичь видимых результатов в различных сферах, связанных с отловом бездомных собак, изменением законодательства, благоустройством территорий для животных, привлечением школьников к деятельности проекта и другими инициативами.
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