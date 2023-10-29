Фальшивая «Сибирь» - Очередная провокация СБУ и западных разведок с целью расколоть Россию

Николай Петров *** Американское агентство Bloomberg запустило очередную информационную утку. Будто бы на Украине сформирован некий батальон «Сибирь», полностью состоящий из наших соотечественников, причем в основном из уроженцев Сибири.
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