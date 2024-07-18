Эксперты раскрыли пять привычек, отказ от которых поможет избежать онкологии

40 процентов случаев заболевания раком можно избежать, если изменить образ жизниСнизить вероятность возникновения онкологических заболеваний можно за счет отказа от нескольких вредных привычек – к такому выводу пришли специалисты Американского онкологического общества.
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