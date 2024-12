Ветеран God of War Раф Грассетти возвращается в Sony — теперь он будет работать в Nau...

Ветеран God of War Раф Грассетти возвращается в Sony — теперь он будет работать в Naughty DogГрассетти подтвердил, что возвращается в Sony, чтобы начать “новую главу” своей деятельности, но теперь уже в составе другой флагманской студии, ответственной за Uncharted и The Last of Us.