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Гастроэнтеролог назвала самые вредные начинки для блинов

Гастроэнтеролог назвала самые вредные начинки для блинов

Жирное мясо и сгущенное молоко являются самыми вредными начинками для блинов, заявила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила СухоруковаЖирное мясо и сгущенное молоко являются самыми вредными начинками для блинов, заявила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова в беседе с NEWS.

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