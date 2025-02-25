Гастроэнтеролог назвала самые вредные начинки для блинов

Жирное мясо и сгущенное молоко являются самыми вредными начинками для блинов, заявила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила СухоруковаЖирное мясо и сгущенное молоко являются самыми вредными начинками для блинов, заявила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова в беседе с NEWS.