В Камчатском крае инспектор Госавтоинспекции по пути на службу нашел малышку, которая ушла из дома

Инспектор Госавтоинспекции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому лейтенант полиции Денис Ященко рано утром в воскресенье ехал на службу, когда увидел на безлюдной улице малышку, которой на вид было не более двух лет.
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