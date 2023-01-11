Rosafest x Energy пройдет на Роза Хутор в формате большой игры Один из самых масштабных зимних фестивалей состоится на курорте с 28 января по 4 февраля.
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Rosafest x Energy пройдет на Роза Хутор в формате большой игры Один из самых масштабных зимних фестивалей состоится на курорте с 28 января по 4 февраля.