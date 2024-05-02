Иң кызыклысы — вегетариан өчпочмагы булгандыр, мөгаен. «Вәт» җитте бит замана. Милли ризыклар да вегетарианлаша.
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Иң кызыклысы — вегетариан өчпочмагы булгандыр, мөгаен. «Вәт» җитте бит замана. Милли ризыклар да вегетарианлаша.