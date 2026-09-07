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Тегеран ограничил доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам

Тегеран ограничил доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам

Иранское правительство ограничило доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Исламской республики. По словам представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, этот шаг обусловлен агрессивными действиями США и Израиля против Ирана.

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