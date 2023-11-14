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Титов о том, что матч «Зенита» и «Краснодара» был уровня Лиги чемпионов: «Самый боевой за первый круг. Смотрелось на одном дыхании. Сопротивление было максимальным»

Титов о том, что матч «Зенита» и «Краснодара» был уровня Лиги чемпионов: «Самый боевой за первый круг. Смотрелось на одном дыхании. Сопротивление было максимальным»

«Радует стабильность «Краснодара». «Зенит» немножко упустил этот момент, когда в начале сезона проигрывал – было много потерь очков.

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