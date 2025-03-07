Трамп выразил сомнение в готовности остальных участников НАТО защищать США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил сомнение в готовности остальных участников Североатлантического альянса в случае необходимости защищать США, и хотя у НАТО есть потенциал, следует оценить несправедливость в оборонных расходах.
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