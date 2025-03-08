Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением

В Москве экстренно госпитализирован народный артист РСФСР, известный юморист Евгений Петросян. По данным Telegram-канала «112», 8 марта 78-летнего артиста доставили в Боткинскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением.
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