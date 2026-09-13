Страховые пенсии по старости проиндексируют два раза в 2027 году

Стоимость одного пенсионного балла поднимется до 168,57 рубля Страховые пенсии по старости в 2027 году увеличат 1 февраля и 1 апреля 2027 года, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
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