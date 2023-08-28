Собянин назвал цифровые технологии, которые применяют при строительстве метро

3D-модели помогают в строительстве метро Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в своем Telegram-канале, что при проектировании и строительстве новых объектов метрополитена все чаще используются современные цифровые технологии, включая 3D-моделирование.
3D-модели помогают в строительстве метро Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в своем Telegram-канале, что при проектировании и строительстве новых объектов метрополитена все чаще используются современные цифровые технологии, включая 3D-моделирование.
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