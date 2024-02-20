ЮРИЙ БОРИСОВ Чёрная месса Мюнхена и её ритуальная жертва Давно намеченная ликвидация «берлинского пациента» состоялась именно в тот момент, когда это было угодно Западу Для тех, кто помнит новейшую историю, в скоропостижной отправке «берлинского пациента» к праотцам нет ничего необычного.