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21-й «Шлем» Надаля, арест Гринвуда по подозрению в изнасиловании, Юри Алберто в «Зените», золото Бабикова и Буртасовой и другие новости

1. В финале Australian Open испанский теннисист Рафаэль Надаль отыгрался с 0:2 по сетам у россиянина Даниила Медведева и второй раз выиграл титул.

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