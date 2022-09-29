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Преображение Уссурийска на годы вперед представили исследователи института "Град"

Преображение Уссурийска на годы вперед представили исследователи института "Град"

Представители бизнес-сообщества Уссурийска первыми увидели результат исследовательской работы экспертов института территориального планирования "Град".

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