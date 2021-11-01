Дочь Пескова пошла в оппозицию?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаДочь Пескова пошла в оппозицию? Алексей Наст Всё крутится вокруг темы объявления СМИ и отдельных журналистов иноагентами в России.Вернуться к статье3318НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВБВладимир Борисовнадо было не заграницей обучать, а ремнем по жопе здесь, в России.НадеждаВы, наверное, не в курсе, что это дочь от первого брака и она до недавнего времени жила с мамой во Франции. А потом этой жертве ЕГЭ, видимо, стало скучно и она прикатила в Москву к папе. А так как сама по себе Лизон-ноль без палочки, то она решила податься в "оппозиционеры", якобы, борясь с папой и всего лишь для того, чтобы заиметь побольше подписчиков с лайками в инсте!Лариса ШемисоваА он то причём? У него бывшая жена во Франции живёт и там дочь училась, даже не пойму, почему она в Россию приехала.Лариса КислицыначудищеОльга КожемякинаВот такие сморчки, благодаря папенькам, начинают о себе заявлять. По уши упакованная западными спецслужбами дерьмом русофобии, наглостью, тупостью - обыкновенная западная шлюха. И появление этой особи на политической сцене - прямая заслуга Пескова. Он должен ответить за это! Его поведение - настоящее предательство.GgrainvnНнчего удивительного. Яблочко от яблоньки не далеко падает. От доброго дерева и плод добрый, а от худого и плод - прозападный либераст. Такие детки - отражение истинного лица якобы наших правителей.Владимир СоловьевВыйдет замуж успокоится.Александр ТурчинНадо ещё найти кто возьмёт с такой пастью!Кто то хорошо приложился пинком по губёшкам!SamariumЭта.... девочка пытается создать себе имя на, якобы, оппозиционности...Каковы ее дальнейшие планы и кто руководит этими ее потугами.... вот что интересно???Виктор Онегин"девочка пытается создать себе имя на... "-противодействиях своему народу. ? Или зомбирована или дура.Если дочери не понимают что шагают в пропасть,то что творится в нашем правительстве??? Может кто то не понимает что не только грядёт закат экономики США,но и всей СМИ индустрии управляемой от туда.Не умна слепа.Не удивительно.Варилась в бульоне западной демократии.А что отец.?он только рупор,то есть инструмент. Когда говорит Песков,это всего лишь чужая информация пропущенная через фильтры.Может Песков понимает своё нулевое положение .... ну,делайте сами выводы.НадеждаОбычная инстаграмная дурочка, зарабатывающая лайки и подписчиков, к-е будут восторгаться ее "смелостью", а она зарабатывать на них.НадеждаЭта жертва ЕГЭ до недавнего времени жила с мамой во Франции, похоже, заскучала и прибыла в Москву к папе, а здесь не нашла ничего лучшего, как изображать "оппозицию" к властиАШАнатолий ШадринПочему каждая дура считает возможным рассуждать на темы, в которых она ничего не понимает, и давать при этом космической глупости советы и делать такие же по своей глупости выводы. Какие ещё нужны доказательства, если одним из оснований для признания иноагентом является зарубежное финансирование. Хоть один представитель либеральных СМИ возразил против такого финансирования? Нет, ни один! Они ведь возражают против того, чтобы этот факт становился известен народу, общественности. А против этого они выступают потому, что люди, какими бы идиотами они их не считали и не показывали в своих либеральных газетах и журналах, прекрасно понимают, что любое СМИ, любой автор выражает интересы того лица, которое платит им деньги. А нашим либералам все деньги платит Запад, а значит они его интересы и защищают. А на свою страну и народ им, по русски говоря, наср…ть.sergeisolovev CоловьевСколько лет Песков в разводе? Мама дочь растила за бугром. При чём здесь Песков?Виктор ОнегинВ таком случае автор-провокатор! Автора как провокатора .... а что делали матросы в 1917гvarja dekabrjskajaеще одна недообразованная или плохо информированная активистка ищет нишу как бы получить нобель приз на шару......ВПВладимир ПочалкинПо её речи можно сказать что же она курит. А отец виноват что он финансирует ее до сих пор. А сам песков через неё сливает горячие новостиОлег АртеменкоСобака лает, караван идёт...Виктор ОнегинНадо понимать что и собак уже стая и путь ещё далёк. Суть борьбы с инагентами :идти СВОИМ путёмМихаилВо первых мне абсолютно наплевать к чему или кому относится какая-то дочь. А во вторых, такая "позиция" дочери близкого к президенту человека, просто должна быть. Таким образом Россия показывает "всему миру" полную разрешенность "свободы выражения своего мнения" :-) Вполне возможно что такую "позицию" и прописали для нее люди, которые в Кремле занимаются политическими играми. Сама то она никто, и звать ее никак. Но то что она "дочь Пескова" хоть что-то для СМИ (которые и занимаются освещением "свободы") значит. Именно поэтому, она хоть и мете всякую фигню, но мнение выражает :-)Виктор ОнегинКонечно может это игра.Но отец отдаёт дочь на заклание,да и ради чего? Россия уже на своей дороге. Надо же понимать Иностранный агент получающий деньги из за границе для любого здравомыслящего является предателем по совести. Такого и преследовать не надо.Отметить только,что он получает оплату от врагаТатьяна БрежневаСтерва избалованная!Олег ВосточныйВсе чиновники, "олигархи", да и вообще любые "добрые" люди, отправляющие своих детей учиться на запад, а тем более к англосаксам, выращивают в своих детях оппозицию России, а то и просто врагов еёЗинаида АнтонцеваДочь не может простить отцу уход из семьи и женитьбу на другой женщине. Дети это расценивают как предательство.ЖаннаУже он раздражает высказывается как будто он президент. лезет во всё, чувствуется что Россия ему до лампочки делает вид что он любит её, вот поэтому и вырастил такое чадо.ААлексейЛицам, получившим высшее образование за границей необходимо запретить работу в сфере образования, гос. службе и телевидении, т.к. они потенциальные носители чуждой идеологии, за исключением М. Симоньян.Наталья Ефимова (Вишнёва)А дочь Пеского вообще кто то спрашивает?!!! Кто она такая?!!! Давай до свидание!!!Vladimir KharchenkoЗвиждешь в натуральном изображении. "Оппозиции" в РФ никогда не было. Есть либерасты, они же форменные педерасты от политики. Они же лютые враги Крыма и Донбасса, коллаборанты зверья бандеровцев, убийц и карателей. И чего набросились на дочь Пескова? Так это же их тактика - поганить людей из близкого круга ВВП. Ну, допустим, сменят Пескова на Псаки. Вот радости будет у Муратова, хренова лауреата нобелевской премии мира. Наверное, сделает в штаны от счастья. Что касается М. Симоньян, так и это звиждешь от начала и до конца. Она в Пиндосии зарегистрирована как инагент. И работает себе. Сплошные звиздежи.Виктор ОнегинПо сути впутывать сюда дочь Пескова,как поборницу прав иностранных агентов в России -подлость с гнильцой. Автору статьи куча минусов. Примеров за 5 лет предостаточно накопилось.и таких что голос девчонки как посторонний шум от ходьбы прохожего рядом с топотом толпы.ГНГалина НазароваАвтор ты дЭбилец......тему сильную выбрал ....заказнуюВиктор ЧикулинВсе детки наших правителей после учебы за границей не являются патриотами нашей страны. но они запрограмированы во власть, через некоторое время. Эти отпрыски никогда не поймут простых людей, живущих в России. Это- будущие предатели широкого профиля ...Евгений МангушНе понимаю я эту шумиху вокруг инагентов. Да зарегистрируйся и вперёд. И подписывайся инагент. Те кто тебя читал и слушал и будут продолжать это делать, т.к. им по барабану какой ты там агент- он ХОЧЕТ это слышать. А Симоньян должна была получить аккредитацию в США, а она решила на халяву.АХАлексей ХохловДети воспитываются, в том числе "на кухонных разговорах" родителей.Комментировать
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