Нет, не прилетали: Пентагон дал заключение о посещениях Земли инопланетянами

Просочившиеся из-за стены секретности американского военного ведомства свидетельства о появлении неопознанных летающих объектов производят неизгладимое впечатление на тех, кто просматривал видео, снятые военными пилотами.
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