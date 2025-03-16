В Вышнем Волочке открыли мемориальную доску в честь погибшего земляка

12 марта в Вышнем Волочке на здании средней общеобразовательной школы №19 была торжественно открыта мемориальная доска памяти в честь выпускника этой школы Гавриила Александровича Васильева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.