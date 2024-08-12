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Военное обозрение

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Прикрывающая Курскую область воздушная группировка усилена из резерва ВКС, количество сброшенных за сутки авиабомб достигло двухсот

Прикрывающая Курскую область воздушная группировка усилена из резерва ВКС, количество сброшенных за сутки авиабомб достигло двухсот

Командование усилило воздушную группировку, не снимая авиацию с других направлений.

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