Откровения президента Украины Владимира Зеленского в интервью американскому журналисту о предложениях избранному главе Белого дома Дональду Трампу говорят о наличии коррупционных связей Киева и англосаксов.
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