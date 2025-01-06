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Захарова заявила о коррупционных связях между Украиной и западными странами

Захарова заявила о коррупционных связях между Украиной и западными странами

Откровения президента Украины Владимира Зеленского в интервью американскому журналисту о предложениях избранному главе Белого дома Дональду Трампу говорят о наличии коррупционных связей Киева и англосаксов.

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