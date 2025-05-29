БлокнотРУ Аптеки станут частью системы здравоохранения. С 1 июня 2025 года в России вступают в силу важные изменения: аптеки теперь официально будут считаться частью системы здравоохранения.
С 1 июня аптека — не магазин: что будет с льготами, лекарствами и ценами?
Комментарии
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Нина Комарова
Раньше в аптеках работали квалифицированные фармацевты. Могли даже посоветовать. Сейчас? Если предлагают, то только то, что подороже.
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11 час.
Александр Попов
Сдохли ХОРОШИЕ врачи и аптеки. Если у смуглинького ВРАЧА на приёме разговариваешь через СМАРТПЕРЕВОДЧИКА. Приходят НЕ ЛЕЧИТЬ, а ЗАРАБАТЫВАТЬ с кармана больных.
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11 час.
н
надежда
Мы же не гости что бы нами дорожили и нас лечили. Сыновья наши работают не таксистами и курьерами. Чтобы их дети жили более или менее они в окопах.
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4 час.
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