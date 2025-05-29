С 1 июня аптека — не магазин: что будет с льготами, лекарствами и ценами?

Раньше в аптеках работали квалифицированные фармацевты. Могли даже посоветовать. Сейчас? Если предлагают, то только то, что подороже.

Сдохли ХОРОШИЕ врачи и аптеки. Если у смуглинького ВРАЧА на приёме разговариваешь через СМАРТПЕРЕВОДЧИКА. Приходят НЕ ЛЕЧИТЬ, а ЗАРАБАТЫВАТЬ с кармана больных.

н

надежда

Мы же не гости что бы нами дорожили и нас лечили. Сыновья наши работают не таксистами и курьерами. Чтобы их дети жили более или менее они в окопах.