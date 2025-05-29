Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 652 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дубровская
    К нам всю семью, не найдут , а его под охрану полностью«Мы знаем, где на...
  • АндрейБорков
    А почему бы не избавить этот мир от Зеленского? Понятно, когда он был президентом УкРуины, вроде бы как не война, вро...«Мы знаем, где на...
  • Катерина
    Зелебяку  на  гиляку!«Мы знаем, где на...

С 1 июня аптека — не магазин: что будет с льготами, лекарствами и ценами?

С 1 июня аптека — не магазин: что будет с льготами, лекарствами и ценами?

БлокнотРУ Аптеки станут частью системы здравоохранения. С 1 июня 2025 года в России вступают в силу важные изменения: аптеки теперь официально будут считаться частью системы здравоохранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Комарова
Раньше в аптеках работали квалифицированные фармацевты. Могли даже посоветовать. Сейчас? Если предлагают, то только то, что подороже.
Ответить
11 час.
Александр Попов
Сдохли ХОРОШИЕ врачи и аптеки. Если у смуглинького ВРАЧА на приёме разговариваешь через СМАРТПЕРЕВОДЧИКА. Приходят НЕ ЛЕЧИТЬ, а ЗАРАБАТЫВАТЬ с кармана больных.
Ответить
11 час.
н
надежда
Мы же не гости что бы нами дорожили и нас лечили. Сыновья наши работают не таксистами и курьерами. Чтобы их дети жили более или менее они в окопах.
Ответить
4 час.
наверх