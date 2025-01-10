Растет число россиян, прекращающих выплаты по кредиткам

Число россиян, которые перестают возвращать долги по кредитным картам, увеличивается. Плохая задолженность по кредиткам в стране только за ноябрь 2024 года возросла на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 491 млрд рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные «Скоринг бюро».