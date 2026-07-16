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Царьград

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Белый дом: В США идет поиск источника вспышки «взрывной» диареи

Белый дом: В США идет поиск источника вспышки «взрывной» диареи

Вашингтон взял под контроль расследование загадочной вспышки кишечного недуга в стране.В Белом доме заявили о пристальном внимании к ситуации с распространением на территории Соединённых Штатов заболевания, характеризующегося тяжёлыми кишечными проявлениями.

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