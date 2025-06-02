В Смоленске появились уникальные площадки "Космодром детства"

Как рассказал глава города Александр Новиков, «Космодромы» появляются во всех районах Смоленска – в парке «Соловьиная роща», в районе дома 5 по улице Городнянского, между домами 40 и 21 по улице Октябрьской революции.
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