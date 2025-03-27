Солисту "Порнофильмов" отказали в удовлетворении

Апелляцию Владимира Котлярова в суде завернули.Солисту группы "Порнофильмы" и уроженцу подмосковной Дубны Владимиру Котлярову* Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Тверского районного суда Москвы.
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