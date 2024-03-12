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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иньеста об Анчелотти: «Его карьера говорит за него. Дважды тренировать «Реал», добиваясь успеха в обоих случаях, – это непросто. Невероятное достижение»

«Мало что можно сказать: его карьера говорит за него. Как игрока и тренера. Иметь возможность дважды тренировать «Реал», добиваясь успеха в обоих случаях, вернуться в клуб такого калибра и заставить его снова работать – это непросто.

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