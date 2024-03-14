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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Туктамышева: «Когда вручали призы на шоу-турнире, мы вообще не понимали, что происходит. Номинации хотелось бы видеть более спортивные»

«Когда вручали призы, фигуристы вообще не понимали, что происходит. Когда я прочитала номинации, почти сразу забыла.

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