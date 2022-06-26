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´Венок дружбы´ в Бобруйске.

´Венок дружбы´ в Бобруйске.

Программа Международного фестиваля народного творчества ´Венок дружбы´24 июняПлощадь Победы15.30 - церемония возложения цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.

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