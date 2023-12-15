Тест: хватает ли витаминов вашему мозгу? Найдите 5 отличий за 30 секунд

Возможно, пора закупаться мандаринами и восполнять дефицит! фото: Shutterstock/Fotodom.ruОт того, какое количество полезных витаминов и микроэлементов получает наш мозг, зависит его состояние, а значит, и наша внимательность, способность быстро соображать в незнакомых ситуациях и распознавать новые образы.