В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь пассажирам сломавшегося автобуса

14 марта наряд дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД МО МВД России «Искитимский» в составе инспектора ДПС лейтенанта полиции Алексея Абожина и инспектора ДПС младшего лейтенанта полиции Кирилла Ладышкина нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге Р-256 "Чуйский тракт".
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