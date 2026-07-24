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Царьград

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Экс-глава Пентагона предложил Украине особый формат вступления в НАТО

Экс-глава Пентагона предложил Украине особый формат вступления в НАТО

Экс-глава Пентагона Марк Эспер предложил Украине вступить в НАТО в промежуточном статусе или с оговорками, распространяя гарантии лишь на контролируемые Киевом территории, как в случае с разделенной Германией времён холодной войны.

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