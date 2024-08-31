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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств.

10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств.

Учреждением здравоохранения´Бобруйская городская поликлиника №2´12.09.2024 года с 9.00 до 12.00будет проведена работа ´горячей´ телефонной линии´Здоровый взгляд на жизнь´по вопросам профилактики суицидального поведения.

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