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Царьград

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Москва ставит аренду электросамокатов на паузу из-за снегопада

Москва ставит аренду электросамокатов на паузу из-за снегопада

В Москве из-за снегопада временно приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов. Департамент транспорта столицы, возглавляемый Максимом Ликсутовым, рекомендует пользоваться городским транспортом в условиях гололеда и неблагоприятной погоды.

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