Два грибника подорвались на мине в лесу в Брянской области. Об этом 13 октября сообщил глава региона Егор Ковальчук.
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