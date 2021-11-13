Александр Гинцбург оценил значимость введения QR-кодов в общественных местах

Введение QR-кодов в некоторых видах транспорта, в кафе и в магазинах может помочь предотвратить появление новых вариантов коронавирусной инфекции, так как непривитые граждане перестанут быть разносчиками возбудителей болезни в общественных местах.
Введение QR-кодов в некоторых видах транспорта, в кафе и в магазинах может помочь предотвратить появление новых вариантов коронавирусной инфекции, так как непривитые граждане перестанут быть разносчиками возбудителей болезни в общественных местах.
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