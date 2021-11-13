Вечерняя Москва

17 161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Ротарь
    То журналисты взахлёб  твердят,что дедшка Бидон спит,и видит как бы подписать решение о ненанесении ядерного удара пе...В США предупредил...
  • Саша Николаев
    Таки-да,амеры со эйропой взлетят и бу тихо..) а 404 и сама развалиться..))В США предупредил...
  • Марина
    никаких...кодов...хватит..стариков...кошмаритьИммунолог поддерж...

Александр Гинцбург оценил значимость введения QR-кодов в общественных местах

Александр Гинцбург оценил значимость введения QR-кодов в общественных местах

Введение QR-кодов в некоторых видах транспорта, в кафе и в магазинах может помочь предотвратить появление новых вариантов коронавирусной инфекции, так как непривитые граждане перестанут быть разносчиками возбудителей болезни в общественных местах.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NVS66 SergeiShulepov
QR коды способствуют разносу коронавирусной инфекции, так как непривитые граждане перестанут, не будут посещать общественные места, а соответственно заражаться и быть разносчиками возбудителей болезни в них.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх