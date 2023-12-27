Прибалты наконец осознали, куда влезли. Эстонию, Латвию и Литву спасёт лишь милосердие России

В большой и дружной прибалтийской семье раздались характерное щёлканье и протяжная нота ля-я-я… Власти Эстонии, Латвии и Литвы вдруг засомневалось в том, что США вступит в конфликт на их стороне, если они переборщат с русофобией.
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