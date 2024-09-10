Мария Захарова: сколько ни изолируй, будет по-нашему

Мария Захарова Софья Сандурская/ТАСС510 прочтений 2 дня назад Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) предостерегла США от растущего давления на российских журналистов, рассказала о развитии ситуации в горячих точках и провалах Запада помешать работе форума во Владивостоке, а также поделилась, почему выбрала на ВЭФ брошь в виде лотоса.