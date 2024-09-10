Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Советую парламенту Великобритании как следует расследовать делишки Бориски Лондонского (Джонсона) на посту премьер-ми...К Борису Джонсону...
  • Ирина Чекмазова
    Просто они решили, что уже пора начинать шантажировать! Есть чем- Курская обл, разрешение на удары дальнобойными раке...После встречи с З...

Мария Захарова: сколько ни изолируй, будет по-нашему

Мария Захарова: сколько ни изолируй, будет по-нашему

Мария Захарова Софья Сандурская/ТАСС510 прочтений 2 дня назад Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) предостерегла США от растущего давления на российских журналистов, рассказала о развитии ситуации в горячих точках и провалах Запада помешать работе форума во Владивостоке, а также поделилась, почему выбрала на ВЭФ брошь в виде лотоса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх