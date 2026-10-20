© "Газета.Ru" Сегодня можно уверенно заявлять: к середине 2030-х Китай — одна из самых могущественных стран на планете (если не самая могущественная).
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