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В Норвегии полиция задержала более 30 участников неонацистской демонстрации

В Норвегии полиция задержала более 30 участников неонацистской демонстрации

Задержания свыше 30 участников незаконной демонстрации — членов неонацистской организации «Северное движение сопротивления» произвела полиция Норвегии в Осло, 30 октября передает телеканал NRK со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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