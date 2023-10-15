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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Два трансгендера выиграли золото и серебро на женском Кубке Чикаго по велокроссу

Два трансгендера завоевали золото и серебро на Кубке Чикаго по велокроссу. Как сообщает New York Post, Тесса Джонсон заняла первое место в женских категориях Single Speed и Cat Half.

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