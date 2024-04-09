Редкое фото Ким Кардашьян в бикини без фильтров и фотошопа попало в Сеть

Знаменитость отдыхает на островах Теркс и Кайкос. 43-летняя Ким Кардашьян вместе со своей сестрой Хлои сейчас отдыхает на британской заморской территории в Атлантическом океане к юго-востоку от Багамских островов.
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