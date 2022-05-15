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Изидор пропустит несколько месяцев из-за травмы голеностопа, полученной в матче с «Динамо»

Травму, которую Вильзон Изидор получил в матче с «Динамо», оказалась серьезной. 21-летний форвард получил повреждение в концовке игры РПЛ с «Динамо» (3:3).

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