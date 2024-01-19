В Telegram после обновления появились новые функции

Telegram выпустил ещё одно январское обновление. В новой версии пользователям стали доступны новые функции и настройки, в частности, возможность ограничить получение личных сообщений, отображение времени прочтения собственных посланий в личных чатах и другое, сообщает Telegram Info.
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