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Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН

Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США пока не выдали визы никому из делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова для посещения Генассамблеи ООН, которая пройдет в середине сентября, но время еще есть, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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