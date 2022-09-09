Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США пока не выдали визы никому из делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова для посещения Генассамблеи ООН, которая пройдет в середине сентября, но время еще есть, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.