Демилитаризация и денацификация Украины дополнились ее ускоренной деиндустриализацией

Последние дни продемонстрировали смену подходов к ведению войны с российской стороны. Затяжное противостояние окончательно приобрело ресурсный характер – а значит, уничтожение ресурсной базы противника стало фокусом ударов по территории Украины.
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