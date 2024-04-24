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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Замминистра обороны Тимур Иванов задержан: Самый богатый силовик обвиняется в получении взятки. Пригожин был прав?

Замминистра обороны Тимур Иванов задержан: Самый богатый силовик обвиняется в получении взятки. Пригожин был прав?

Замминистра обороны России Тимур Иванов  задержан по подозрению в получении взятки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава страны Владимир Путин проинформирован о задержании Иванова.

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Комментарии
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АК
Алексей Косяк
Помусолят и отпустят. Типа, это наш сукин свн
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12 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, работа такая.
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10 час.
Хамдан Джабер
Убийство руководства ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Вот куда ведут следы деятельности этого Тимура.
Ответить
49 мин.

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