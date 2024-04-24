Замминистра обороны Тимур Иванов задержан: Самый богатый силовик обвиняется в получении взятки. Пригожин был прав?

Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава страны Владимир Путин проинформирован о задержании Иванова.
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