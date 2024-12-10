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В РФ могут отменить арест недвижимости при долге менее 100 тысяч рублей

В РФ могут отменить арест недвижимости при долге менее 100 тысяч рублей

Законопроект о запрете ареста судебными приставами автомобилей и недвижимости, если сумма задолженности не превышает 100 тысяч рублей, будет внесен в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на партию «Справедливая Россия - За правду».

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